Уральский водитель разгружал "Газель" на теле сбитого им пенсионера

В Свердловской области водитель "Газели" не заметил, как сбил 80-летнего мужчину, после чего разгрузил фургон и уехал, а пенсионер остался лежать на проезжей части, сообщает E1.ru. К моменту прибытия медиков он скончался. Камера наблюдения зафиксировала страшное ДТП.

Авария произошла в 15:15 29 апреля на улице Ялунина в Полевском. На кадрах видно, как машина двигается задним ходом и сбивает пересекавшего проезжую часть пенсионера. Водитель не обратил внимания на удар, остановил "Газель" прямо над сбитым мужчиной и принялся ее разгружать. Спустя несколько минут он спокойно уехал с места.

Скорую помощь вызвали очевидцы, но к моменту приезда фельдшеров дедушка уже не дышал.

Находившегося за рулем автомобиля 31-летнего мужчину, чей водительский стаж составляет 13 лет, уже нашли, в момент ДТП он был трезв.