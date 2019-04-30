Центровой "Калева" Моултри – самый ценный игрок Единой лиги в апреле

Американский центровой эстонского «Калева» Арнетт Моултри признан самым ценным игроком баскетбольного чемпионата Единой Лиги ВТБ по итогам заключительного месяца регулярного сезона – апреля.

Моултри в апреле стал самым эффективным игроком Лиги, набирая в среднем 20,8 очка, 6,4 подбора и 1,2 передачи. Как сообщает пресс-служба лиги, американский баскетболист в споре за титул MVP обошел партнера по команде Тони Ротена и ДиЭнджело Харрисона из «Енисея».

Напомним, в апреле «Калев» одержал четыре победы в пяти матчах и впервые в истории вышел в плей-офф Единой лиги ВТБ.