Столичный театр "У Никитских ворот" опечатали на месяц

За нарушения правил пожарной безопасности опечатан московский театр "У Никитских ворот". Здание театра опечатано на 90 суток по постановлению суда судебным приставом-исполнителем.

Театр "У Никитских ворот" 25 апреля был признан Пресненский райсудом виновным в повторном нарушении требований пожарной безопасности, сообщает ТАСС. Администрация театра не исполнила в срок предписание пожарного надзора, обязавшего ее устранить неисправность в работе внутреннего противопожарного водопровода, а также отремонтировать системы противопожарной защиты театрального здания.

30 апреля по техническим причинам отменен спектакль "Братишки". Театральная касса возвращает деньги за купленные билеты.

Театр "У Никитских ворот" находится рядом с жилым звездным домом старой постройки, в котором 4 февраля произошел крупный пожар. Огонь охватил две тысячи квадратных метров. Погибли восемь человек.

После этого служба противопожарной безопасности проверила все соседние строения на соответствие требованиям обеспечения защиты от огня. Театру было сделано предписание, а после второго неисполнения предписания, работа театра была приостановлена.