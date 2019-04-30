Путин: грязная нефть нанесла серьезный экономический и имиджевый ущерб России

Грязная нефть в трубопроводе "Дружба" нанесла не только материальный, но и имиджевый ущерб России. "Транснефть" должна изменить систему контроля за качеством углеводородов, заявил Владимир Путин на встрече с главой компании Николаем Токаревым. "Одного самоконтроля недостаточно", цитирует президента телеканал "Россия 24".

Ранее директор компании "Гомельтранснефть Дружба" Андрей Верига объявил: Минск решил полностью остановить подачу нефти через трубопровод. Ожидается, что "Дружба" возобновит работу в ближайший четверг. До белорусских НПЗ чистая нефть дойдет к субботе.

Напомним, хлориды в нефти были обнаружены в апреле 2019 года. Всего они загрязнили около 5 миллионов тонн сырья. В компании "Транснефть" не исключают, что углеводороды могли испортить специально.