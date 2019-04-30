Тема:

Политическая нестабильность в Венесуэле 11 минут назад

Новости В мире

Все видео этой рубрики
30 апреля 201917:04

Российские военные не будут вмешиваться в события в Каракасе

EPA

Российские военные специалисты, находящиеся в Венесуэле, не собираются никоим образом вмешиваться в события, разворачивающиеся в Каракасе.

Как передает "Интерфакс", об этом международную общественность проинформировали в посольстве РФ в Венесуэле.

Собеседник агентства отметил, что российские специалисты, находящиеся в стране, не являются теми военнослужащими, которые ведут боевые действия. По словам дипломата, наши соотечественники оказывают венесуэльской армии помощь в части необходимого обучения и ремонтно-технических работ.

В марте 2019 года сообщалось о прибытии в Венесуэлу двух самолетов, которые доставили 99 российских военнослужащих во главе с начальником главного штаба Сухопутных войск РФ генерал-полковником Василием Тонкошкуровым. Министерство иностранных дел РФ уведомило общественность, что российские военные находятся в стране в соответствии с двусторонним соглашением по военно-техническому сотрудничеству.

По информации директора по международному сотрудничеству и региональной политике государственной корпорации "Ростех" Виктора Кладова, Москва помогает Каракосу поддерживать боеготовность ранее поставленной российской военной техники.

Венесуэла является крупнейшим импортером российского вооружения и военной техники в Латинской Америке. При этом Москва представляла Каракосу государственный кредит на приобретение военной техники.

Сумма военных контрактов оценивается в 11 миллиардов долларов. Венесуэла купила мобильные системы ПВО средней дальности ЗРК "Бук-М2" и большой дальности — "Антей-2500", а также истребители Су-30МК2, вертолеты Ми-35М, танки Т-72, БМП-3 и БТР-80. Кроме того, в страну поставлено 100 тысяч автоматов "Калашникова" новой модификации АК-103.

При этом стало известно, что сторонники лидера оппозиции Хуана Гуайдо задержали руководителя компании военной промышленности Венесуэлы CAVIM, которая отвечает за поставки вооружений военным Венесуэлы, Карлоса Армаса Лопеса.

Как передает ТАСС, об этом мировую общественность проинформировал портал El Impulso, ссылаясь на местных журналистов. Ни власти, ни компания пока никак не прокомментировали информацию.

Одновременно, как сообщает пресс-служба метрополитена Каракоса, три линии столичной подземки приостановили обслуживание пассажиров по соображениям безопасности. Пока неизвестно, когда ветки возобновят свою работу.

Эскалация напряженности в стране, где с января 2019 года не стихают протесты оппозиции против действующего президента Венесуэлы Николаса Мадеро произошла 30 апреля, когда Гуайдо посетил авиабазу "Ла Карлота", где объявил о начале финальной стадии операции по свержению президента Николаса Мадуро.

Группа вставших на его сторону военных захватила пролет автомагистрали недалеко от базы. Вооруженные силы, верные власти, окружили мятежников, в ход пошел слезоточивый газ и дымовые шашки.

Ранее по теме

Сейчас

16:09

Столичный театр "У Никитских ворот" опечатали на месяц

15:11

Белоруссия остановила прием российской нефти

15:04

Группа военных попыталась устроить переворот в Венесуэле

13:48

Зеленский официально стал избранным президентом Украины

13:02

Гамбургский пенсионер въехал в торговый центр

12:14

В Минэкономики Дагестана идут обыски

11:31

МВД опровергло информацию о задержании 40 силовиков

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Российские военные не будут вмешиваться в события в Каракасе

Российские военные не будут вмешиваться в события в Каракасе

10 минут назад
Путин: грязная нефть нанесла серьезный экономический и имиджевый ущерб России

Путин: грязная нефть нанесла серьезный экономический и имиджевый ущерб России

32 минуты назад
Зеленский официально стал избранным президентом Украины

Зеленский официально стал избранным президентом Украины

3 часа назад
Столичный театр "У Никитских ворот" опечатали на месяц

Столичный театр "У Никитских ворот" опечатали на месяц

44 минуты назад
Конец эпохи: император Акихито попрощался и поблагодарил японцев

Конец эпохи: император Акихито попрощался и поблагодарил японцев

5 часов назад
Воронежец в туалете кинотеатра напоролся на спрятанный шприц с наркотиками

Воронежец в туалете кинотеатра напоролся на спрятанный шприц с наркотиками

1 час назад
Сергей Лазарев рассказал, что сделает сразу после конкурса

Сергей Лазарев рассказал, что сделает сразу после конкурса

23 часа назад
Ярмольник заплатит 430 тысяч за ремонт "Мерседеса" ФСО

Ярмольник заплатит 430 тысяч за ремонт "Мерседеса" ФСО

4 часа назад
Вандал из Третьяковки в колонии сможет сразу просить об УДО

Вандал из Третьяковки в колонии сможет сразу просить об УДО

1 час назад
В Минэкономики Дагестана идут обыски, министр задержан

В Минэкономики Дагестана идут обыски, министр задержан

4 часа назад
Истерика балаболов: "Мираторг" посоветовал не думать о хамоне и пармезане

Истерика балаболов: "Мираторг" посоветовал не думать о хамоне и пармезане

2 часа назад
8 рисков для туристов на отдыхе

8 рисков для туристов на отдыхе

10 часов назад
"Народный" президент Украины Зеленский сэкономил на отдыхе в несезон

"Народный" президент Украины Зеленский сэкономил на отдыхе в несезон

10 часов назад
Премьера 9 мая: "Россия 1" покажет приключенческую драму "Т-34"

Премьера 9 мая: "Россия 1" покажет приключенческую драму "Т-34"

2 часа назад
Майские выходные: что посмотреть в московских театрах

Майские выходные: что посмотреть в московских театрах

29.04.2019 15:40
1 мая телеканал "Россия 1" покажет новое шоу "100янов"

1 мая телеканал "Россия 1" покажет новое шоу "100янов"

29.04.2019 13:55
Нужна помощь: Лизу Потапову спасет имплантация шунтирующей системы

Нужна помощь: Лизу Потапову спасет имплантация шунтирующей системы

29.04.2019 08:15
Новый Land Rover Defender: испытания близятся к завершению, скоро премьера

Новый Land Rover Defender: испытания близятся к завершению, скоро премьера

2 часа назад
Сына миллиардера Саркисова чудом вывели из комы после шумной вечеринки

Сына миллиардера Саркисова чудом вывели из комы после шумной вечеринки

2 часа назад
Зерно пыли, рождённой до Солнца, раскрыло новые тайны звёздных взрывов

Зерно пыли, рождённой до Солнца, раскрыло новые тайны звёздных взрывов

2 часа назад
Песков объяснил, почему на Параде Победы не будет иностранных лидеров

Песков объяснил, почему на Параде Победы не будет иностранных лидеров

2 часа назад
Внедорожник Aurus "Комендант": первые фотографии

Внедорожник Aurus "Комендант": первые фотографии

3 часа назад
Орнитологи советуют выгонять птиц из квартир тактично

Орнитологи советуют выгонять птиц из квартир тактично

3 часа назад
Гамбургский пенсионер въехал в торговый центр

Гамбургский пенсионер въехал в торговый центр

4 часа назад
Магия, запреты и тайные организации ждут нас в отечественном фильме "Эбигейл" с рейтингом 6+

Магия, запреты и тайные организации ждут нас в отечественном фильме "Эбигейл" с рейтингом 6+

4 часа назад
Президент Австрии рассказал о своих русских корнях

Президент Австрии рассказал о своих русских корнях

4 часа назад
Крупный пожар под Пятигорском локализован

Крупный пожар под Пятигорском локализован

4 часа назад
В Италии госпитализирован 82-летний Берлускони

В Италии госпитализирован 82-летний Берлускони

5 часов назад
Не только развлечение: мобильная VR-игра помогает в лечении болезни Альцгеймера

Не только развлечение: мобильная VR-игра помогает в лечении болезни Альцгеймера

5 часов назад
Как поесть шашлык на майские без вреда здоровью

Как поесть шашлык на майские без вреда здоровью

5 часов назад
Синоптики рассказали, чего ждать от погоды на майские праздники

Синоптики рассказали, чего ждать от погоды на майские праздники

5 часов назад
МВД опровергло информацию о задержании 40 силовиков за махинации со страховками

МВД опровергло информацию о задержании 40 силовиков за махинации со страховками

5 часов назад
"Ипотечные каникулы": инструкция по применению

"Ипотечные каникулы": инструкция по применению

5 часов назад
UTair не собирается прекращать полеты

UTair не собирается прекращать полеты

5 часов назад
В Москве начался сезон речных круизов

В Москве начался сезон речных круизов

5 часов назад
Как изменится жизнь россиян с 1 мая

Как изменится жизнь россиян с 1 мая

6 часов назад
Имущество Неймара в Бразилии арестовано из-за неуплаты налогов

Имущество Неймара в Бразилии арестовано из-за неуплаты налогов

6 часов назад
Илон Маск "дочирикался": власти ограничили ему свободу слова в Твиттере

Илон Маск "дочирикался": власти ограничили ему свободу слова в Твиттере

6 часов назад
Улыбчивый посетитель чуть не задушил мальчика в кузбасском супермаркете

Улыбчивый посетитель чуть не задушил мальчика в кузбасском супермаркете

6 часов назад
В Астрахани поймали гигантскую воблу, поцеловали и отпустили восвояси

В Астрахани поймали гигантскую воблу, поцеловали и отпустили восвояси

6 часов назад
Вести.net: Samsung выпустила вертикальный телевизор

Вести.net: Samsung выпустила вертикальный телевизор

6 часов назад
Россиянин нанял киллера, чтобы получить квартиру

Россиянин нанял киллера, чтобы получить квартиру

6 часов назад
Фестиваль "Висла": в Москве покажут лучшие фильмы польских режиссеров

Фестиваль "Висла": в Москве покажут лучшие фильмы польских режиссеров

7 часов назад
Роман Павлюченко: половина футболистов в "Спартаке" не соответствует уровню команды

Роман Павлюченко: половина футболистов в "Спартаке" не соответствует уровню команды

7 часов назад
На территории РУДН неизвестный ранил ножом мужчину

На территории РУДН неизвестный ранил ножом мужчину

8 часов назад
Глава Xiaomi проспорил миллиард юаней

Глава Xiaomi проспорил миллиард юаней

8 часов назад
Михаил Горбачев призвал Россию и США к стратегическому диалогу

Михаил Горбачев призвал Россию и США к стратегическому диалогу

9 часов назад
В Доме музыки пройдут праздничные концерты в честь Великой Победы

В Доме музыки пройдут праздничные концерты в честь Великой Победы

29.04.2019 14:13
В Консерватории пройдет гала-концерт с участием мировых звезд

В Консерватории пройдет гала-концерт с участием мировых звезд

29.04.2019 09:58
Убойное кино: "Миллиард" с Машковым в отзывах зрителей

Убойное кино: "Миллиард" с Машковым в отзывах зрителей

22.04.2019 15:04