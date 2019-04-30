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Политическая нестабильность в Венесуэле 11 минут назад
Российские военные не будут вмешиваться в события в Каракасе
Российские военные специалисты, находящиеся в Венесуэле, не собираются никоим образом вмешиваться в события, разворачивающиеся в Каракасе.
Как передает "Интерфакс", об этом международную общественность проинформировали в посольстве РФ в Венесуэле.
Собеседник агентства отметил, что российские специалисты, находящиеся в стране, не являются теми военнослужащими, которые ведут боевые действия. По словам дипломата, наши соотечественники оказывают венесуэльской армии помощь в части необходимого обучения и ремонтно-технических работ.
В марте 2019 года сообщалось о прибытии в Венесуэлу двух самолетов, которые доставили 99 российских военнослужащих во главе с начальником главного штаба Сухопутных войск РФ генерал-полковником Василием Тонкошкуровым. Министерство иностранных дел РФ уведомило общественность, что российские военные находятся в стране в соответствии с двусторонним соглашением по военно-техническому сотрудничеству.
По информации директора по международному сотрудничеству и региональной политике государственной корпорации "Ростех" Виктора Кладова, Москва помогает Каракосу поддерживать боеготовность ранее поставленной российской военной техники.
Венесуэла является крупнейшим импортером российского вооружения и военной техники в Латинской Америке. При этом Москва представляла Каракосу государственный кредит на приобретение военной техники.
Сумма военных контрактов оценивается в 11 миллиардов долларов. Венесуэла купила мобильные системы ПВО средней дальности ЗРК "Бук-М2" и большой дальности — "Антей-2500", а также истребители Су-30МК2, вертолеты Ми-35М, танки Т-72, БМП-3 и БТР-80. Кроме того, в страну поставлено 100 тысяч автоматов "Калашникова" новой модификации АК-103.
При этом стало известно, что сторонники лидера оппозиции Хуана Гуайдо задержали руководителя компании военной промышленности Венесуэлы CAVIM, которая отвечает за поставки вооружений военным Венесуэлы, Карлоса Армаса Лопеса.
Как передает ТАСС, об этом мировую общественность проинформировал портал El Impulso, ссылаясь на местных журналистов. Ни власти, ни компания пока никак не прокомментировали информацию.
Одновременно, как сообщает пресс-служба метрополитена Каракоса, три линии столичной подземки приостановили обслуживание пассажиров по соображениям безопасности. Пока неизвестно, когда ветки возобновят свою работу.
Эскалация напряженности в стране, где с января 2019 года не стихают протесты оппозиции против действующего президента Венесуэлы Николаса Мадеро произошла 30 апреля, когда Гуайдо посетил авиабазу "Ла Карлота", где объявил о начале финальной стадии операции по свержению президента Николаса Мадуро.
Группа вставших на его сторону военных захватила пролет автомагистрали недалеко от базы. Вооруженные силы, верные власти, окружили мятежников, в ход пошел слезоточивый газ и дымовые шашки.
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