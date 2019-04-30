Строящееся здание загорелось рядом с музеем медицины в Москве

Строящееся здание загорелось в центре Москвы, в непосредственной близости от Российского музея медицины. По данным источника ТАСС в экстренных службах, на стройплощадке вспыхнул битум. Очевидцы сняли на видео черный столб дыма, поднимающийся на несколько десятков метров.

К дому 7/1 в Большом Николоворобинском переулке, где и вспыхнуло пламя, направили восемь пожарных расчетов. Инспекторы готовы перекрыть движение по прилегающим улицам, чтобы обеспечить спасателям свободный доступ к месту.

Информации о пострадавших и причинах возгорания не поступало.