Новости Спорт

Все видео этой рубрики
30 апреля 201917:35

Потапова обыграла Севастову и вышла во второй круг турнира в Праге

EPA

Российская теннисистка, 74-я ракетка мира Анастасия Потапова в первом круге турнира в чешской Праге за один час 42 минуты в трех сетах обыграла представительницу Латвии Анастасию Севастову со счетом 2:6, 6:3, 6:2.

Россиянка ни разу не подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из 12, а у Севастовой, занимающей 13-е место в рейтинге WTA, один эйс, три двойные ошибки и три брейка из шести.

Таким образом, Потапова вышла во второй круг турнира, где ей будет противостоять победитель встречи Кристина Плишкова (Чехия) – Наталья Вихлянцева (Россия).

Сейчас

18:27

Вице-президент США признал, что руководил переворотом в Венесуэле

18:07

На Бутину выходили люди Мюллера

17:58

Участник банды Басаева получил 13 лет

16:09

Столичный театр "У Никитских ворот" опечатали

15:11

Белоруссия остановила прием российской нефти

15:04

Группа военных попыталась устроить переворот в Венесуэле

13:48

Зеленский официально стал избранным президентом Украины

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Российские военные не будут вмешиваться в события в Каракасе

Российские военные не будут вмешиваться в события в Каракасе

1 час назад
Путин: грязная нефть нанесла серьезный экономический и имиджевый ущерб России

Путин: грязная нефть нанесла серьезный экономический и имиджевый ущерб России

1 час назад
Министр экономики Дагестана счел наговором подозрения в хищении 20 миллионов

Министр экономики Дагестана счел наговором подозрения в хищении 20 миллионов

45 минут назад
Столичный театр "У Никитских ворот" опечатали

Столичный театр "У Никитских ворот" опечатали

2 часа назад
Зеленский официально стал избранным президентом Украины

Зеленский официально стал избранным президентом Украины

4 часа назад
Сергей Лазарев рассказал, что сделает сразу после конкурса

Сергей Лазарев рассказал, что сделает сразу после конкурса

29.04.2019 17:27
Ярмольник заплатит 430 тысяч за ремонт "Мерседеса" ФСО

Ярмольник заплатит 430 тысяч за ремонт "Мерседеса" ФСО

5 часов назад
Вандал из Третьяковки в колонии сможет сразу просить об УДО

Вандал из Третьяковки в колонии сможет сразу просить об УДО

2 часа назад
Конец эпохи: император Акихито попрощался и поблагодарил японцев

Конец эпохи: император Акихито попрощался и поблагодарил японцев

7 часов назад
Истерика балаболов: "Мираторг" посоветовал не думать о хамоне и пармезане

Истерика балаболов: "Мираторг" посоветовал не думать о хамоне и пармезане

4 часа назад
8 рисков для туристов на отдыхе

8 рисков для туристов на отдыхе

11 часов назад
"Народный" президент Украины Зеленский сэкономил на отдыхе в несезон

"Народный" президент Украины Зеленский сэкономил на отдыхе в несезон

11 часов назад
Премьера 9 мая: "Россия 1" покажет "Т-34"

Премьера 9 мая: "Россия 1" покажет "Т-34"

3 часа назад
Майские выходные: что посмотреть в московских театрах

Майские выходные: что посмотреть в московских театрах

29.04.2019 15:40
1 мая телеканал "Россия 1" покажет новое шоу "100янов"

1 мая телеканал "Россия 1" покажет новое шоу "100янов"

29.04.2019 13:55
Нужна помощь: Лизу Потапову спасет имплантация шунтирующей системы

Нужна помощь: Лизу Потапову спасет имплантация шунтирующей системы

29.04.2019 08:15
Воронежец в туалете кинотеатра напоролся на спрятанный шприц с наркотиками

Воронежец в туалете кинотеатра напоролся на спрятанный шприц с наркотиками

3 часа назад
Новый Land Rover Defender: испытания близятся к завершению, скоро премьера

Новый Land Rover Defender: испытания близятся к завершению, скоро премьера

3 часа назад
Сына миллиардера Саркисова чудом вывели из комы после шумной вечеринки

Сына миллиардера Саркисова чудом вывели из комы после шумной вечеринки

4 часа назад
Зерно пыли, рождённой до Солнца, раскрыло новые тайны звёздных взрывов

Зерно пыли, рождённой до Солнца, раскрыло новые тайны звёздных взрывов

4 часа назад
Песков объяснил, почему на Параде Победы не будет иностранных лидеров

Песков объяснил, почему на Параде Победы не будет иностранных лидеров

4 часа назад
Внедорожник Aurus "Комендант": первые фотографии

Внедорожник Aurus "Комендант": первые фотографии

4 часа назад
Орнитологи советуют выгонять птиц из квартир тактично

Орнитологи советуют выгонять птиц из квартир тактично

5 часов назад
Гамбургский пенсионер въехал в торговый центр

Гамбургский пенсионер въехал в торговый центр

5 часов назад
Магия, запреты и тайные организации ждут нас в отечественном фильме "Эбигейл" с рейтингом 6+

Магия, запреты и тайные организации ждут нас в отечественном фильме "Эбигейл" с рейтингом 6+

5 часов назад
Президент Австрии рассказал о своих русских корнях

Президент Австрии рассказал о своих русских корнях

5 часов назад
В Италии госпитализирован 82-летний Берлускони

В Италии госпитализирован 82-летний Берлускони

6 часов назад
Не только развлечение: мобильная VR-игра помогает в лечении болезни Альцгеймера

Не только развлечение: мобильная VR-игра помогает в лечении болезни Альцгеймера

6 часов назад
Как поесть шашлык на майские без вреда здоровью

Как поесть шашлык на майские без вреда здоровью

6 часов назад
Синоптики рассказали, чего ждать от погоды на майские праздники

Синоптики рассказали, чего ждать от погоды на майские праздники

6 часов назад
МВД опровергло информацию о задержании 40 силовиков за махинации со страховками

МВД опровергло информацию о задержании 40 силовиков за махинации со страховками

6 часов назад
"Ипотечные каникулы": инструкция по применению

"Ипотечные каникулы": инструкция по применению

6 часов назад
UTair не собирается прекращать полеты

UTair не собирается прекращать полеты

6 часов назад
В Москве начался сезон речных круизов

В Москве начался сезон речных круизов

7 часов назад
Как изменится жизнь россиян с 1 мая

Как изменится жизнь россиян с 1 мая

7 часов назад
Имущество Неймара в Бразилии арестовано из-за неуплаты налогов

Имущество Неймара в Бразилии арестовано из-за неуплаты налогов

7 часов назад
Илон Маск "дочирикался": власти ограничили ему свободу слова в Твиттере

Илон Маск "дочирикался": власти ограничили ему свободу слова в Твиттере

7 часов назад
Улыбчивый посетитель чуть не задушил мальчика в кузбасском супермаркете

Улыбчивый посетитель чуть не задушил мальчика в кузбасском супермаркете

7 часов назад
В Астрахани поймали гигантскую воблу, поцеловали и отпустили восвояси

В Астрахани поймали гигантскую воблу, поцеловали и отпустили восвояси

8 часов назад
Вести.net: Samsung выпустила вертикальный телевизор

Вести.net: Samsung выпустила вертикальный телевизор

8 часов назад
Россиянин нанял киллера, чтобы получить квартиру

Россиянин нанял киллера, чтобы получить квартиру

8 часов назад
Фестиваль "Висла": в Москве покажут лучшие фильмы польских режиссеров

Фестиваль "Висла": в Москве покажут лучшие фильмы польских режиссеров

8 часов назад
Роман Павлюченко: половина футболистов в "Спартаке" не соответствует уровню команды

Роман Павлюченко: половина футболистов в "Спартаке" не соответствует уровню команды

9 часов назад
На территории РУДН неизвестный ранил ножом мужчину

На территории РУДН неизвестный ранил ножом мужчину

9 часов назад
Глава Xiaomi проспорил миллиард юаней

Глава Xiaomi проспорил миллиард юаней

9 часов назад
Михаил Горбачев призвал Россию и США к стратегическому диалогу

Михаил Горбачев призвал Россию и США к стратегическому диалогу

10 часов назад
В Доме музыки пройдут праздничные концерты в честь Великой Победы

В Доме музыки пройдут праздничные концерты в честь Великой Победы

29.04.2019 14:13
В Консерватории пройдет гала-концерт с участием мировых звезд

В Консерватории пройдет гала-концерт с участием мировых звезд

29.04.2019 09:58
Убойное кино: "Миллиард" с Машковым в отзывах зрителей

Убойное кино: "Миллиард" с Машковым в отзывах зрителей

22.04.2019 15:04