В Петербурге 30 ветеранов и узников концлагерей получили новые квартиры

Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов сегодня вручил ключи от новых квартир ветеранам и узникам концлагерей. Акция приурочена 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Торжественная церемония прошла в Смольном, в Световом зале.

Как передает ГТРК "Санкт-Петербург", квартиры получили 30 ветеранов, среди них участники боевых действий, жители блокадного Ленинграда и малолетние узники фашистских концлагерей. недавно вставшие на учет, как нуждающиеся в улучшении жилищных условий. Новые дома расположены в Приморском и Красногвардейском районах.

Кроме того, до конца этого года власти города решат жилищные проблемы всех несовершеннолетних узников концлагерей, кто встал на учет до 1 января 2019 года. Эта мера также коснется ветеранов Афганской войны.