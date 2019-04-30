Участник банды Басаева получил 13 лет

13 лет колонии строгого режима за участие в мятеже в Дагестане в 1999 году получил участник банды Шамиля Басаева и Хаттаба Ризван Муласанов. Следственный комитет Росси доказал, что Мусаланов принимал участие в нападении на военнослужащих в Новолакском районе Дагестана. Один военнослужащий при этом погиб, а трое были ранены.

Приговор Муласанову вынес Верховный суд Дагестана, сообщает РИА Новости. Он признан виновным по статье 317 Уголовного кодекса России ("Посягательство на жизнь военнослужащих в целях воспрепятствования законной деятельности указанных лиц по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности").

За массовые убийства военнослужащих и мирного населения к ответственности за последние 20 лет были привлечены 72 участника нападений на Болихский и Цумадинский районы Дагестана. 28 участников банды Басаева-Хаттаба все еще находятся в федеральном розыске.

25 апреля сотрудники ФСБ задержали двух скрывавшихся от правосудия боевиков — Тахира Бегельдиева и Наримана Отепова.

Уголовное преследование семи террористов, включая Шамиля Басаева, прекращено в связи со смертью боевиков.