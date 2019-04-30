Капитан "Атлетико" Диего Годин покинет команду в статусе свободного агента

Капитан "Атлетико", защитник Диего Годин в мае после матча 37-го тура чемпионата Испании с "Севильей" объявит о своем уходе из мадридской команды. В стане "матрасников" уругваец провел девять лет и завоевал восемь трофеев.

Вероятнее всего 33-летний футболист летом на правах свободного агента станет игроком итальянского "Интера". Как сообщает Marca, футболист уже договорился с миланской командой о трехлетнем контракте.

Годин перешел в "Атлетико" летом 2010 года из "Вильярреала" за восемь миллионов евро. На сегодняшний день его стоимость оценивается в 25 миллионов евро.

В стане мадридской команды Диего принял участие в 386 играх во всех турнирах, забил 27 мячей, отдал 14 голевых передач и заработал 86 желтых и 3 красных карточки. Также на его счету 126 матчей и 8 мячей за сборную Уругвая.