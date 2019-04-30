Кузнецова переиграла Бузарнеску в первом круге турнира в Праге

Российская теннисистка, 109-я ракетка мира Светлана Кузнецова в первом круге турнира в чешской Праге за один час 26 минут в двух сетах обыграла представительницу Рцмынии Михаэлу Бузарнеску со счетом 6:4, 6:2.

Россиянка единожды подала навылет, допустила три двойных ошибки и реализовала один брейк-пойнт из четырех, а у Бузарнеску, занимающей 29-е место в рейтинге WTA, один эйс. Две двойные ошибки и четыре реализованных брейка из 11.

Таким образом, Кузнецова вышла во второй круг турнира, где ей будет противостоять Жиль Белен Тайхманн из Швейцарии, переигравшая на старте турнира россиянку Екатерину Александрову (3:6, 4:6).