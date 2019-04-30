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30 апреля 201920:55

Некачественную нефть в "Дружбу" добавили мошенники

Кто виноват в том, что некачественная нефть попала в трубопровод "Дружба" и как избежать таких инцидентов в будущем? Эти вопросы Владимир Путин в Кремле поставил перед главой компании "Транснефть" Николаем Токаревым. Как выяснилось, инцидент произошел из-за несовершенства системы контроля. Её теперь будут менять.

Президент вызвал главу компании "Транснефть" Николая Токарева, чтобы обсудить, как исправить ситуацию с загрязненной нефтью, которая поступала в трубопровод "Дружба" и через Белоруссию поставлялась в Европу.

"Николай Петрович, давайте начнём с доклада по нефтепроводу "Дружба", — пригласил к разговору глава государства.

"Мы провели служебное расследование. Выяснилось, что это частное предприятие в Самарской области. В данном случае на этом предприятии в нарушение всех технологических регламентов умышленно был осуществлён слив нефти, которая не прошла подготовку товарную", — рассказал Николай Токарев, президент "Транснефти".

"Умышленно?" – поинтересовался Путин.

"Я считаю, что это мошенническая схема и сегодня все материалы переданы в Управление ФСБ по Самарской области, осуществляются оперативно-следственные действия. В ближайшее время там уже всё будет названо своими именами", — ответил Токарев.

Скорее всего вброс произошел на линейной производственно-диспетчерской станции "Лопатино", что к югу от Самары. Там и проходит нефтепровод "Дружба" и там же расположен узел слива и смешивания нефти, когда в общую трубу закачиваются объемы с местных месторождений Самарской, Ульяновской и Оренбургской областей.

Сейчас работы на предприятии приостановлены. Из персонала на территории — только охрана. Уже известно, что загрязнение произошло в результате подмешивания хлорорганических соединений, многие из которых относятся к сильнейшим ядам.

Белоруссия и Украина приостановили транзит нефти по трубопроводу, а получать ее отказались Венгрия, Словакия и Польша, а также покупатели в порту Усть-Луга.

"При запуске нефти в трубопроводную систему там что, со стороны компании никто ничего не контролирует, что ли? Ну послушайте, они смошенничали, а ущерб для нас и экономический, и материальный, да и имиджевый очень серьёзный!" – заявил президент России.

"Ответственность "Транснефти" за эту ситуацию мы с себя не снимаем, но все инструкции, регламенты пишутся для того, чтобы их честно исполнять. Если в данном случае был умысел такой, криминальный", — доложил Токарев.

Уголовное дело уже возбуждено. Путин требует усилить контроль.

"Значит самоконтроля недостаточно, я вот к чему. Значит, нужно менять эту систему", — поставил задачу руководитель страны.

"Сейчас межведомственная группа, которая по поручению председателя правительства создана, как раз будет выходить с инициативой дополнить нормативную базу, отраслевые регламенты мерами, которые дополнительно усилят возможность контроля за приёмом нефти в систему магистральных нефтепроводов", — подчеркнул Токарев.

"Это нужно сделать обязательно и доложите председателю правительства", — распорядился Путин.

Над устранением последствий вброса "Транснефть" работала совместно с Минэнерго, нефтяными компаниями и партнерами из Украины, Белоруссии и Польши.

"На территорию Белоруссии сегодня уже поступила кондиционная нефть. Новополоцкий завод в Белоруссии снабжается веткой через Сургут, то есть ситуация более-менее выправилась. Плюс дополнительно железная дорога оказывает содействие в вывозе некондиционной нефти с территории Белоруссии", — сообщил Токарев.

По его словам, ситуация будет нормализована в ближайшее время и "Дружба" заработает в обычном режиме.

Текст: Дмитрий Петров

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