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30 апреля 201920:56 Валентин Богданов

Операция "Свобода" дубль три: от кровопролития Венесуэлу спасает лишь выдержка армии

На улицах Каракаса собираются тысячи сторонников самопровозглашенного и действующего президентов страны. Отряды протестующих перекрывают улицы, полиция использует слезоточивый газ. Операция "Свобода", к которой призывает Хуан Гуайдо, на деле может закончиться кровопролитием. В столице Венесуэлы уже закрыты три линии метро, к автотрассе перед военной базой "Карлота", куда утром приехали лидеры оппозиции, стянуты дополнительные силы. Президент Мадуро назвал все это путчем, организованным небольшой группой офицеров. Он обещал восстановить порядок.

Финальная фаза операции "Свобода", о которой объявил Хуан Гуайдо, началась с осады. В предрассветной мгле на фоне броневика самозванец появился у находящейся в черте Каракаса авиабазы "Карлота" в окружении группы людей в форме. Вроде бы, считают себя властью, но лица некоторые прячут. На рукавах — синие повязки. Это отличительный знак.

"Это очень важный момент для Венесуэлы. Люди будут прибывать сюда, военные, которые перешли на сторону Конституции, будут прибывать сюда. Мы приглашаем весь мир стать свидетелями того, что произошло", — призывает лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо.

В случае Гуайдо — нынешняя попытка переворота — нечто вроде "дубля три". Сначала не получилось с гуманитарной помощью на колумбийской границе, потом не сложилось с митингами. Видимо, чтобы самозванец не провалился и в этот раз, кураторы подобрали ему помощника. Гуайдо появился в компании куда более популярного, чем он, оппозиционного политика Леопольда Лопеса. Два года Лопес просидел под домашним арестом, а утром 30 апреля сбежал.

"Решение о моем освобождении было подписано, и я был выпущен на свободу вооруженными силами сегодня на рассвете. Я хочу сказать гражданам Венесуэлы — вам всем нужно выходить на улицы!" – призвал координатора политической партии Венесуэлы "Народная воля" Леопольдо Лопес.

Окруженная авиабаза держит оборону. Собравшимся по ее периметру лояльные законной власти военные отвечают слезоточивым газом и резиновыми пулями. Правда, огнестрельное оружие уже подвезли. На мосту, который контролируют сторонники Гуайдо, замечены крупнокалиберные пулеметы. Рядом — ящики с патронами вперемешку с бананами. На видео вооруженные сторонники оппозиции якобы даже задерживают бойцов национальной гвардии Венесуэлы.

Впрочем, столкновениями охвачены лишь несколько районов, остальной Каракас живет обычной жизнью. А вот что сообщают те, кто находится на месте.

"30 апреля, Каракас. Одиннадцать часов 10 минут. Утро. Народ ходит по улицам, все спокойно. Нормально ходят по бульварам. Здесь нормальная жизнь", — отмечает советник-посланник посольства Венесуэлы в России Оскар Хаймес.

"Район, который прилегает к посольству, живет своей обычной жизнью. Тихо. Никаких выступлений мы здесь не фиксируем", — поясняет третий секретарь российского посольства в Венесуэле Андрей Ряпосов.

Хотя в большинстве районов Каракаса все спокойно, набирает обороты и информационная война. Как всегда старается CNN.

"Мы видим широкую международную поддержку Хуана Гуайдо. Он признан временным президентом десятками стран, в том числе Соединенными Штатами и большинством европейских государств. Мы видим, как протесты набирают силу на улицах. Я могу сказать, что на данный момент мы видим массовое увеличение числа протестующих. Я думаю, сейчас главный вопрос — это настрой армии Венесуэлы", — выходят на CNN экстренные выпуски новостей.

А вот с этим у Гуайдо пока проблемы. Несколько недель он потратил на поездки по стране, уговаривая массы присоединиться к протесту, но больших успехов не достиг. Председатель конституционной ассамблеи Венесуэлы Диосдадо Кабельо в эфире национального телевидения призвал сторонников Николаса Мадуро идти к президентскому дворцу Мирафлорес. Откликнулись оперативно. Акция уже началась. Сам же Мадуро заявляет о полной поддержке со стороны военных.

"Стальные нервы! Я поговорил с командующими всех военных округов страны. Они заверили меня в полной лояльности народу, Конституции и Родине. Я призываю к максимальной народной мобилизации для того, чтобы обеспечить победу мира. Мы победим!" – написал Николас Мадуро в своем Twitter.

Само собой, активизировались и вдохновители переворота. Американский сенатор Марко Рубио выложил в Twitter видео, где несколько военных у авиабазы переходят на сторону протестующих.

Дональд Трамп пока молчит, но уже высказались и вице-президент Пенс, и советник по нацбезопасности Болтон, и госсекретарь Помпео.

"Сегодня исполняющий обязанности президента Хуан Гуайдо объявил о начале операции "Свобода". Правительство США полностью поддерживает народ Венесуэлы в его стремлении к свободе и демократии. Демократия не может быть побеждена", — написал госсекретарь США Майк Помпео.

В похожем стиле выступил и президент Колумбии. Заявления без оглядки на суверенитет Венесуэлы звучат и из Бразилии. Словно не в эти две страны хлынут потоки беженцев, если ситуация у соседей реально выйдет из-под контроля.

По самым последним данным, которые приходят из Каракаса, возглавляемая Гуайдо толпа двинулась от авиабазы в центр города. Возможно, пойдут как раз к президентскому дворцу. Выдержка лояльных Николасу Мадуро военных — вот что сейчас удерживает страну от большого кровопролития.

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