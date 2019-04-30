Зеленский набирает администрацию по объявлению

Украинский Центризбирком наконец официально объявил имя новоизбранного президента. Процесс затянули до последнего дня, отведенного законом. Никаких сенсаций не случилось. Но, едва дождавшись, Зеленский начал набирать новую администрацию по объявлению. Порошенко позвонил и предложил оппоненту заключить мир. Но его собственные соратники уже начали на всякий случай распродавать имущество и искать контакты с новой властью.

Обращаясь к народу, избранный президент Зеленский снимает себя сам на камеру мобильного телефона. Набор команды президента Украины по объявлению.

"Ты знаешь минимум три языка? Если у тебя есть опыт работы в сфере журналистики или в публичной сфере, если ты готов работать 24 на 7, то отправь свое резюме на почту в первом комментарии этого видео", — говорит Зеленский.

Помогут ли Зеленскому профессиональные авторы президентских речей — сейчас большой вопрос. Сегодня стало понятно, что его шансы в ближайшее время начать реформы снова уменьшились. Центральная избирательная комиссия огласила официальный результат выборов спустя 8 дней после голосования.

Несмотря на большую поддержку, Зеленский сейчас находится в положении, когда ни одна его инициатива может не пройти через голосование народных депутатов. Верховная рада, которая фактически по-прежнему состоит из людей лояльных Петру Порошенко, может блокировать любой его закон. При этом по закону роспуск Рады возможен до 27 мая. Но сделать это можно только после инаугурации, а ее дату назначает сама Рада — в течение 30 дней после оглашения результатов.

Проще говоря, ЦИК, который максимально затягивал оглашение результатов, поставил Зеленского в ситуацию, когда он может вступить в должность, но не имеет возможности нормально работать в течение первых 6 месяцев. Порошенко это, конечно, понимает, и уже позвонил Зеленскому. С одной стороны, предлагает сотрудничество, с другой, даже проиграв выборы с антипутинскими лозунгами, предлагает их же Зеленскому.

Понимая, что власть меняется, многие представители политических элит пытаются подстраиваться под обстоятельства. Так, нардепа Ляшко уже заметили в Израиле, в городе, где сейчас проживает беглый олигарх Коломойский, которого связывают с новым президентом. Фотографии сосредоточенно пережевывающего свой ужин Олега Ляшко — одна из самых обсуждаемых тем. О том, что действующие политики в ближайшее время могут начать активно покидать Украину, сегодня заявил бывший депутат Александр Онищенко.

"Генпрокурор Украины Юрий Луценко выставил на продажу свой загородный дом. Эти действия являются свидетельством того, что Луценко намерен в ближайшее время покинуть Украину и избавляется от недвижимости, чтобы на нее не был наложен арест", — пишет Онищенко.

Те, кто из страны не сбежит, торопятся переметнуться на сторону нового президента. Эксперты утверждают, что блок Петра Порошенко скоро вообще может распасться.