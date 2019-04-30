Уходящий японский император назвал себя счастливым человеком

Японский император уходит на пенсию. Впервые в новейшей истории Страна восходящего солнца видит серию древних ритуалов, сопровождающих отречение от трона. 85-летний Акихито передает власть своему старшему сыну. Для того, чтобы выполнить желание монарха, парламент принял особый закон — в порядке исключения. В течение 30 лет правления Акихито нередко ломал традиции, чтобы приблизить династию к народу.

Первое за два столетия отречение японского монарха от престола началось буквально несколько минут назад. В сосновой комнате императорского дворца, куда утром принесли реликвии старейшей из царствующих династий планеты, включая священный меч и императорскую печать, Акихито в присутствии представителей всех ветвей власти Японии, в том числе премьер-министра Синдзо Абэ, объявляет о том, что он складывает с себя полномочия символа нации и единства народа.

Сотни людей стекаются к воротам закрытого для простых смертных бывшего военного замка. В этот момент 125-й японский монарх в последний раз облачился в наряд потомков богини Солнца. Темно-оранжевое одеяние, красные деревянные сандалии из лакированного дерева — в этом костюме японские императоры общаются с предками последние 12 веков.

Несколько часов спустя, переодетый во фрак Акихито вместе с императрицей Митико, тоже в последний раз, садится на хризантемовый трон.

"Я исполнял обязанности императора с глубоким чувством доверия и уважения к народу. И в этой связи чувствую себя действительно счастливым человеком", — сообщил он.

Камергеры двора бережно кладут рядом три священных сокровища, которые запрещено открывать — по легенде, меч, бронзовое зеркало и яшмовые подвески достались первому японскому императору Дзимму от его божественных предков два с половиной тысячелетия назад. Люди за воротами дворца до вчера стоят у каменного моста в тщетной надежде увидеть императорскую чету.

"Конечно, немного грустно оттого, что заканчивается целая эпоха, но с другой стороны — начинается новая эра правления, с которой мы связываем большие надежды", — говорит мужчина средних лет.

У каждого императора Японии свой девиз правления. С Акихито в прошлое уходит 30-летняя эра Хэйсэй — "Установление мира". Он — последний из японских монархов, который еще застал, будучи принцем времена, когда император в Японии официально считался живым божеством, и первый — принявший престол в соответствии с послевоенной конституцией, по которой монарх лишен реальной власти.

Именно Акихито впервые произнес слова раскаяния и признал ответственность Японии в войне.

"Мы благодарны императору за то, что в течение всего своего срока он отдавал дань памяти жертвам войны и заботился о людях", — говорит пожилой мужчина.

Акихито также сломал вековую традицию японских наследников жениться по расчету. С Митико они встретились на теннисном корте в конце 50-х. Первую простолюдинку, ставшую супругой императора, прозвали японской Золушкой.

Всякий раз, когда в Японии случалось беда, императорская чета непременно отправлялись к людям, которые пострадали больше всего. Об отречении Акихито заговорил в 2016 году. Возраст и здоровье 85-летнего монарха (не так давно он перенес операцию на сердце) не позволяют ему выполнять миссию "символа нации" так, как прежде.

По специально принятому закону, после отречения Акихито должен покинуть дворец. В Японии начинается новая эра — иероглифы Рэй-Ва, "Прекрасная гармония" — девиз правления будущего, 126-го японского монарха Нарухито, он примет императорские регалии от своего отца уже в среду.