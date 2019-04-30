30 апреля 201920:25
Вихлянцева стартовала с победы над Плишковой на турнире в Праге
В первом раунде теннисного турнира в Праге завершилась встреча между россиянкой Натальей Вихлянцевой и чешкой Кристиной Плишковой. Соперницы провели на корте 1 час 16 минут. Российская теннисистка взяла верх над представительницей Чехии в двух сетах со счетом 6:3, 6:4.
В следующем круге Вихлянцева сыграет со своей соотечественницей Анастасией Потаповой, которая ранее оказалась сильнее Анастасии Севастовой из Латвии в трех партиях – 2:6, 6:3, 6:2.
Призовой фонд турнира в Праге составляет 250 тысяч долларов. Соревнования завершатся 4 мая, когда будет сыгран финал.
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