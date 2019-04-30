В Британии университет нанял пять лабрадоров, чтобы помочь студентам предолеть страх перед экзаменами

Сотрудники Мидлсекского университета на севере Лондона завели пять лабрадоров, которые помогут учащимся преодолеть страх перед экзаменами. Собак официально приняли в штат вуза. Ожидаемого результата удалось добиться, сообщает BBC.

По итогам эксперимента оказалось, что уровень стресса у студентов с появлением собак значительно снизился.

Перед тем, как начать трудиться в институте, лабрадоры прошли специальные курсы, в результате которых стали более дружелюбными.

Министр образования Британии Дэмиан Хайндс поддержал идею ректора Букингемского университета сэра Энтони Селдона о том, что в каждой школе и вузе страны должна быть хотя бы одна "антистрессовая" собака.