Роналду стал обладателем самого дорогого автомобиля в мире

Нападающий туринского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду приобрел самый дорогой в мире автомобиль – Bugatti La Voiture Noire. За свою новую машину португальский футболист заплатил 11 миллионов евро.

Как сообщает La Stampa, мощность ее мотора составляет 1500 лошадиных сил, а максимальная скорость – 420 км/ч. Однако получить самый дорогой автомобиль в мире в личное пользование Роналду сможет не раньше 2021 года. До этого времени будет проводиться отладка Bugatti La Voiture Noire.