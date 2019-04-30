30 апреля 201921:57
Роналду стал обладателем самого дорогого автомобиля в мире
Нападающий туринского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду приобрел самый дорогой в мире автомобиль – Bugatti La Voiture Noire. За свою новую машину португальский футболист заплатил 11 миллионов евро.
Как сообщает La Stampa, мощность ее мотора составляет 1500 лошадиных сил, а максимальная скорость – 420 км/ч. Однако получить самый дорогой автомобиль в мире в личное пользование Роналду сможет не раньше 2021 года. До этого времени будет проводиться отладка Bugatti La Voiture Noire.
VIDEO | L’ultimo acquisto di Ronaldo vale 11 milioni: ecco la “Voiture Noire” di Bugatti https://t.co/anQSWwqCbN @LaStampa pic.twitter.com/AUxHcRNjvY— La Stampa TV (@LaStampaTV) 30 апреля 2019 г.
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Переворот в Каракасе. Подробности
- Зеленский будет встречаться с Порошенко
- Пытали или нет: ответ Бутиной
- Приговор за атаку на картину Репина: сколько дали
- Как изменится жизнь россиян с 1 мая
Самое читаемое
-
"Российский боевой кит": чем пугают норвежцев их государственные СМИ
- Озвучены страшные подробности убийства семьи, найденной в колодце
- Первый киприотский маньяк: тактика психопата работала без сбоя
- Передано в суд дело порносектантов, истязавших детей в Подмосковье
- Сын известного русского миллиардера впал в кому после тусовки
Телеканал "Россия"
-
Авторское шоу многоликого Юрия Стоянова скоро на экране
- Сергей Лазарев рассказал, что сделает сразу после конкурса
- После диагноза "рак" Месхиев превратился для Кузьминой из мужа-врага в друга-брата
- #Шок! Певец Прохор Шаляпин тайно похоронил отца
Вести.Экономика
-
Может ли мировая экономика пережить нефть по $100 за баррель?
- 15 правил этикета при написании электронных писем
- ФРС готовит новый вариант QE?
- Рынок США: новые рекорды и риски Армагеддона
- 8 рисков для туристов на отдыхе
Вести.Hi-tech
-
Обзор iPad mini 2019: недостающее звено
- В России начали серийный выпуск интерфейса "мозг-компьютер"
- Обзор смартфона Samsung Galaxy A30: породистый, но доступный
- Складной Samsung Galaxy Fold разобрали на детали
- Cтарые игры воскрешают, улучшая графику нейросетями
Авто.Вести.Ru
-
Начало продаж автомобилей "как у Путина" отложено на год
- Внедорожник Aurus "Комендант": первые фотографии
- Hot or Not: 6 альтернатив Kia Soul
- Новый Mercedes-Benz GLS для России: первые детали
- На Украину официально повезли битый автохлам из США
Недвижимость
-
Припять: люди по-прежнему едут в город, которого нет
- Сад, который пенсионер создавал 18 лет, разрушили кувалдами
- Тапочки, белье и штопор: что туристы берут с собой в отель
- Блогера оштрафовали за критику здания
- Жильцы пятиэтажки установили дома русскую печь
- Мужчина сжег мусор, а заодно соседские дома
Вести.Медицина
-
Как поесть шашлык на майские без вреда здоровью
- Пассажирам безопаснее ездить на переднем кресле, чем сзади
- 5 мифов о курении, в которые мы до сих пор верим
- Обнаружена связь между плацентой и развитием аутизма
- Говорят ученые: видеоигры вредят девочкам больше, чем мальчикам
Вести в 20.00
-
Переворот в Венесуэле. Развитие событий
- Откуда взялась грязная нефть
- Зеленского объявили президентом
Вести-Москва
-
Вандал из Третьяковки в колонии сможет сразу просить об УДО
- Сезон открыт: любителям речных путешествий предложат 300 круизов на любой вкус
- В Москве планируют построить еще две канатных дороги
- Обрушение потолка в подмосковном ТЦ: причины выясняются
- Весна А Cappella, цветущая сакура и "Пасхальный дар": что еще не пропустить в праздники?
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
Самые красивые женщины мира и героини мультфильмов, на них похожие
- Как менялись "Том и Джерри" сквозь десятилетия
- Принцессы Дисней оказались в нашей реальности
- Девушка из Польши доказала, что может стать кем угодно
- 10 лучших мультфильмов по легендам
Gmbox. Смысл в играх
-
На Kickstarter пожертвовали на игры более $1 млрд
- 10 игр, которые современные геймеры просто не поймут
- 10 подтверждённых фактов о PS5
- 10 мощнейших предметов, ломающих свои игры
- 10 самых печальных концовок в играх
Наука
-
Снижение обоняния в пожилом возрасте может указывать на скорую смерть
- В Париже прошла церемония награждения самых выдающихся женщин-учёных мира
- Зерно пыли, рождённой до Солнца, раскрыло новые тайны звёздных взрывов
- Найдены сразу две неизвестные египетские царицы
Фильм Про
-
Лучшие триллеры в истории
- "Мстители: Финал": кто пожертвует собой
- "Терминатор 6": что известно о фильме
- Лучшие сериалы про маньяков
- Лучшие сериалы. Что смотреть в этом году
- Любимые фильмы Стивена Кинга
Телеканал "Культура"
-
Провалы и сенсации ММКФ
- Ким Ки Дук - о взгляде на кино и новых работах
- Максим Аверин о спектакле "Платонов" в Театре Сатиры
- Состоялся модный показ фонда "Русский Силуэт"
Москва 24
-
Участковый, покрывавший педофила-убийцу, приговорен к исправительным работам
- Арестован репетитор, подозреваемый в избиении ученицы
- Могилу Евгения Осина восстановили после нападения вандалов
- В Подмосковье полицейские избили до смерти отца чемпиона ММА
- Полиция задержала мать, угрожавшую трехлетней дочке ножом
Сегодня
Стрельба на улицах Каракаса, есть пострадавшие
1 час назад
Путин назначил нового посла в Белоруссии
1 час назад
Некачественную нефть в "Дружбу" добавили мошенники
2 часа назад
Зеленский набирает администрацию по объявлению
2 часа назад
Страна провожает Сергея Лазарева на "Евровидение"
2 часа назад
8 рисков для туристов на отдыхе
16 часов назад
Премьера 9 мая: "Россия 1" покажет "Т-34"
8 часов назад
Майские выходные: что посмотреть в московских театрах
29.04.2019 15:40
1 мая телеканал "Россия 1" покажет новое шоу "100янов"
29.04.2019 13:55
Нужна помощь: Лизу Потапову спасет имплантация шунтирующей системы
29.04.2019 08:15
КамАЗ угодил в яму на Рязанском проспекте. Видео
1 час назад
Участник банды Басаева получил 13 лет
4 часа назад
Столичный театр "У Никитских ворот" опечатали
6 часов назад
Внедорожник Aurus "Комендант": первые фотографии
9 часов назад
Орнитологи советуют выгонять птиц из квартир тактично
9 часов назад
Ярмольник заплатит 430 тысяч за ремонт "Мерседеса" ФСО
10 часов назад
Гамбургский пенсионер въехал в торговый центр
10 часов назад
Президент Австрии рассказал о своих русских корнях
10 часов назад
В Италии госпитализирован 82-летний Берлускони
11 часов назад
Как поесть шашлык на майские без вреда здоровью
11 часов назад
"Ипотечные каникулы": инструкция по применению
11 часов назад
UTair не собирается прекращать полеты
11 часов назад
Как изменится жизнь россиян с 1 мая
12 часов назад
Россиянин нанял киллера, чтобы получить квартиру
12 часов назад
Глава Xiaomi проспорил миллиард юаней
14 часов назад
В Доме музыки пройдут праздничные концерты в честь Великой Победы
29.04.2019 14:13
В Консерватории пройдет гала-концерт с участием мировых звезд
29.04.2019 09:58
Убойное кино: "Миллиард" с Машковым в отзывах зрителей
22.04.2019 15:04