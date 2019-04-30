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30 апреля 201922:28

Футболисты "Монпелье" вырвали победу у "ПСЖ" в концовке матча

EPA

В рамках 34-го тура чемпионата Франции по футболу "Монпелье" на домашней арене принимал "Пари Сен-Жермен". Гости, досрочно оформившие чемпионский титул, упустили победу в концовке игры. Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев поля. Автором победного гола стал Сулеймане Камара.

Он отличился на 86-й минуте второго тайма. Также за победителей мяч забил Энди Делор (80-я). Кроме того, автогол на свой счет записал игрок "ПСЖ" Преснел Кимпембе (22-я). В составе проигравших отличился Анхель Ди Мария (63-я). Еще один мяч срезал в собственные ворота футболист "Монпелье" Амбруаз Ойонго (13-я).

У "Пари Сен-Жермен" осталось 84 очка. "Монпелье" вышел на пятое место в турнирной таблице французского чемпионата, сравнявшись по очкам с "Марселем" (по 54 балла).

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