Руслан Цаликов проинспектировал положение военных на Курилах

Построить на Курильских островах культурные центры и спортивные комплексы — поручил первый заместитель министра обороны Руслан Цаликов. Он приехал на Дальний Восток, где проверил обустройство войск на островах Итуруп и Кунашир. По его словам, строительство жилья для военных и их семей — первостепенная задача на Курилах, отмечает телеканал "Россия 24".