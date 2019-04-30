"Аякс" победил "Тоттенхэм" в первой игре полуфинала Лиги чемпионов

В Лондоне завершился первый матч полуфинала Лиги чемпионов между английским "Тоттенхэм Хотспур" и голландским "Аяксом". Команда Эрика тен Хага в гостях взяла верх над "шпорами" со счетом 1:0, став фаворитом противостояния перед ответной игрой в Амстердаме.

Первый тайм прошел с заметным преимуществом амстердамского клуба. Закономерно, что именно гости первыми открыли счет в матче. На 15-й минуте Донни ван де Бек выскочил один на один с вратарем "шпор" Уго Льорисом и без проблем переиграл последнего, послав мяч в дальний угол.

После перерыва хозяева поля были вынуждены пойти вперед большими силами. Команда Лаурисио Почеттино завладела территориальным преимуществом, однако извлечь из этого выгоды так не смогла.

Футболисты "Аякса" в свою очередь сделали ставку на контратаки. Одна из них завершилась попаданием в штангу. Но упрочить свое преимущество голландцам не удалось.

Ответная встреча между "Аяксом" и "Тоттенхэмом" состоится 8 мая. Она пройдет в Амстердаме.