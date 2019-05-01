В Венесуэле провалилась очередная попытка госпереворота

Армия Венесуэлы осталась верна законным властям. Об этом заявил президент Николас Мадуро. Накануне лидер оппозиции Хуан Гуайдо выступил с призывом — начать операцию по свержению власти. В итоге всё вылилось в столкновения между полицией и протестующими. Госдеп США заявил, что поддерживает Гуайдо. А советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон отметил — Вашингтон рассматривает все варианты. Так он ответил на вопрос о возможности военного вторжения Штатов в Венесуэлу.

На улицах Каракаса – беспорядки. Горят машины, слышна стрельба. Полиция использует слезоточивый газ и водометы, чтобы остановить радикалов. Они рвутся к президентскому дворцу. Военные бронемашины забрасывают бутылками с зажигательной смесью. Ответ жесткий. Пострадавших – десятки.

Сообщается, что Гауйдо перекупил небольшую часть военных. Они смогли захватить оружие. Но очередная попытка госпереворота снова провалилась. Большинство офицеров остались верны законным властям.

"Президент Венесуэлы Николас Мадуро провел переговоры с командующими всех военных округов страны. И те – выразили ему полную поддержку", — отмечает официальный твиттер Николаса Мадуро.

"Я призываю всех, кто ответственен за насилие, хаос и анархию – немедленно остановиться и сложить оружие. Те солдаты, которые перешли на сторону оппозиции – обмануты. Но теперь их действия можно расценивать, как терроризм", — поддержал президента Владимир Падрино, министр обороны Венесуэлы.

А началось всё с видеообращения Хуана Гуайдо, которое он записал на авиабазе недалеко от Каракаса. Призвал сторонников начать операцию по свержению законных властей.

"Я говорю вам – действуйте, выходите на улицы Венесуэлы. Преодолейте свой страх и выступите на стороне народа", — призвал убивать друг друга простых граждан американский ставленник Хуан Гуайдо.

Рядом с Гуайдо – еще один лидер оппозиции – Леопольдо Лопес. Последнее время был под домашним арестом. За то, что в 2014-м организовал акции, жертвами которых стали более 40 человек. Чтобы освободить его, эмиссары США подкупили охрану. Об этом заявили в МИДе Венесуэлы.

После обращения Гуайдо к сторонникам, на авиабазе началась перестрелка. Но властям быстро удалось взять ситуацию под контроль.

"Это — мятеж. Причем, я бы сказал, что мятеж очень ограниченный, по количеству участников. Это не первая попытка склонить военных на сторону самозванца, назначенного из Вашингтона, а не ставшего лидером нации, как его пытались изобразить. Идет борьба очень интенсивная за вооруженные силы. Вооруженные силы в своей массе и в руководстве своем сохраняют верность законно избранному президенту, президенту, получившему 68% голосов на прошлогодних выборах", — отметил главный редактор журнала "Латинская Америка" Владимир Травкин.

В МИД России выразили сожаление, что радикальная оппозиция в Венесуэле выбрала курс на разжигание конфликта и вооруженное столкновение, вместо мирного урегулирования. Российские дипломаты призвали отказаться от насилия, избежать беспорядков и кровопролития. Вместо этого — перейти к диалогу без вмешательства извне.

Попытку госпереворота резко осудили в Турции. Глава МИДа Чавушоглу заявил, что выступает против любых сценариев незаконного свержения власти. В МИДе Ирана отметили — анархия не решит политических разногласий. Свою поддержку законным властям Венесуэлы также выразили Куба и Боливия.