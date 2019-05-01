В столице Аргентины ищут взрывные устройства

После получения сообщений об угрозе взрывов на нескольких железнодорожных станций в Буэнос-Айресе была эвакуирована одна из них, движение пригородных поездов через эти станции было приостановлено. В результате с транспортной проблемой столкнулись около 100 тысяч человек. На подвергшейся эвакуации станции "Площадь Конститусьон" сейчас работают саперы.

На минувшей неделе станцию "Площадь Конститусьон" уже эвакуировали из-за угрозы взрыва, которая в итоге оказалась ложной. Всего за последний месяц поступило несколько угроз в отношении железнодорожных станций, сообщает ТАСС.