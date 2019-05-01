Тренер "Аякса" Эрик тен Хаг: мы полностью доминировали в первом тайме

Главный тренер голландского "Аякса" Эрик тен Хаг после первого матча полуфинала Лиги чемпионов против лондонского "Тоттенхэм Хотспур" дал оценку игре своей команды. По мнению наставника амстердамского клуба, в первом тайме его подопечные показали очень качественный футбол.

"Мы полностью доминировали. В первом тайме показывали хороший футбол и забили качественный гол. Во втором тайме мы хотели больше владеть мячом, однако у нас не заладился переход в атаку", – цитирует Хага Sports.ru.

Также он сообщил, что в ответной игре его подопечным необходимо сыграть еще лучше, чтобы пройти в финал Лиги чемпионов. Напомним, что "Аякс" в первом матче полуфинала взял верх над "шпорами" со счетом 1:0.