В Японии наступает новая эра

В среду, 1 мая, в Японии начинается новая эра – Рэйва, что переводится как "Прекрасная гармония".

Как сообщалось, занимавший трон почти 30 лет император Акихито отрекся от престола, новый правитель — наследный принц Нарухито, напоминает телеканал "Россия 24". Его мать, — первая императрица неблагородных кровей. С Акихито она познакомилась на теннисном корте, и пара поженилась вопреки позиции двора.

Правящая династия в Японии не прерывается на протяжении уже 15 веков.