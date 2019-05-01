Маурисио Почеттино: мы попробуем победить "Аякс" в Амстердаме

Главный тренер лондонского "Тоттенхэм Хотспур" Маурисио Почеттино признался, что в первом тайме матча против голландского "Аякса" его команда испытывала серьезные проблемы. Однако после перерыва футболисты "шпор" перестроились и стали диктовать сопернику свои условия.

"Первый тайм мы начали плохо. "Аякс" был энергичнее нас… Постепенно мы освоились, заиграли получше. Во втором тайме мы диктовали "Аяксу" свои условия, хотя моментов создали мало", – приводит слова Почеттино РИА Новости.

Также аргентинский специалист отметил, что игра во втором тайме дает его команде надежду на общую победу в двухматчевом противостоянии с амстердамским клубом. "Мы еще живы, счет пока всего 0:1, и нужно верить в себя. Попробуем выиграть в Нидерландах", – добавил наставник "Тоттенхэма".

Ответная игра полуфинала Лиги чемпионов между "шпорами" и "Аяксом" состоится 8 мая в Амстердаме. В первой встрече голландцы добились победы на выезде со счетом 1:0.