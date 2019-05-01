США пытаются давить на Мадуро

Глава внешнеполитического ведомства США Майк Помпео заявил в интервью телекомпании CNN, что Соединенные Штаты введут новые санкции в отношении президента Венесуэлы Николаса Мадуро в случае, если он не уйдет в отставку и не покинет страну. В том же интервью госсекретарь США утверждал, что Николас Мадуро уже собирался вылететь из Венесуэлы в Гавану, но, якобы, российские власти уговорили его не покидать страну.

Комментируя это заявление, глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса подчеркнул, что такие высказывания Майка Помпео свидетельствуют о том, что Белый дом хочет скрыть провал государственного переворота путем распространения ложной информации.

Как сообщалось, в настоящее время в Каракасе и ряде других городов Венесуэлы проходят антиправительственные акции, начавшиеся после того, как небольшая группа военных выступила на стороне лидера оппозиции Хуана Гуайдо, который призвал армию выйти на улицы. Власти страны частично подавили попытку государственного переворота.

Массовые протесты против президента Венесуэлы Николаса Мадуро начались 21 января текущего года — вскоре после приведения его к присяге. Лидер оппозиции Хуан Гуайдо незаконно провозгласил себя временным главой государства, он был признан таковым рядом стран Запада во главе с США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Николаса Мадуро как легитимного президента.