Императору Нарухито вручены символы полномочий
На торжественной церемонии, прошедшей в императорском дворце в Токио, новому монарху Японии Нарухито вручены символы его полномочий — Большая государственная печать, личная печать и священные регалии: меч и драгоценная яшма. Третья священная регалия — металлическое зеркало — находится в храме, где символически пребывает мифическая прародительница династии японских монархов — богиня Солнца Аматэрасу.
В торжественной церемонии приняли участие представители трех ветвей власти Японии — премьер-министр страны Синдзо Абэ и члены его кабинета, руководители обеих палат японского парламента, судьи Верховного суда.
В соответствии с законом 59-летний Нарухито он получил полномочия императора с наступлением 1 мая после того, как 30 апреля ушел на покой его отец — 85-летний экс-император Японии Акихито, выразивший пожелание отречься от престола в связи с преклонным возрастом в 2016 году. Несмотря на то, что японское законодательство требует от монарха выполнять его обязанности пожизненно, для императора Акихито было сделано исключение. После отречения он получил титул "почетного императора".
Новый император Нарухито — первый японский монарх, родившийся после капитуляции Японии во Второй мировой войне. Он закончил престижный токийский университет "Гакусюин" и Оксфордский университет, передает ТАСС.
Супруга Нарухито — 55-летняя Масако — дочь известного в Японии дипломата. Она закончила Токийский университет и Гарвард, а до замужества делала успешную карьеру в МИД страны. У императорской четы есть ребенок — родившаяся 1 декабря 2001 года дочь Айко.
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Переворот в Каракасе. Подробности
- Зеленский будет встречаться с Порошенко
- Пытали или нет: ответ Бутиной
- Приговор за атаку на картину Репина: сколько дали
- Как изменится жизнь россиян с 1 мая
Самое читаемое
-
Сын известного русского миллиардера впал в кому после тусовки
- Посетитель чуть не задушил мальчика в супермаркете. Никто не помог
- Уфимским следователям предстоит разобраться в чудовищном убийстве семьи из пяти человек
- С долгами жизни нет: приставы сняли клип для неплательщиков. Видео
- Забили насмерть: полицейские убивали отца чемпиона мира у всех на глазах
Телеканал "Россия"
-
Страна провожает Сергея Лазарева на "Евровидение"
- Авторское шоу многоликого Юрия Стоянова скоро на экране
- Подарок к празднику: канал "Россия" покажет "Т-34" 9 мая
- Что смотреть на телеканале "Россия" в майские выходные?
Вести.Экономика
-
Может ли мировая экономика пережить нефть по $100 за баррель?
- 15 правил этикета при написании электронных писем
- ФРС готовит новый вариант QE?
- Рынок США: новые рекорды и риски Армагеддона
- 8 рисков для туристов на отдыхе
Вести.Hi-tech
-
Обзор iPad mini 2019: недостающее звено
- В России начали серийный выпуск интерфейса "мозг-компьютер"
- Обзор смартфона Samsung Galaxy A30: породистый, но доступный
- Складной Samsung Galaxy Fold разобрали на детали
- Cтарые игры воскрешают, улучшая графику нейросетями
Авто.Вести.Ru
-
Начало продаж автомобилей "как у Путина" отложено на год
- Внедорожник Aurus "Комендант": первые фотографии
- Hot or Not: 6 альтернатив Kia Soul
- Новый Mercedes-Benz GLS для России: первые детали
- На Украину официально повезли битый автохлам из США
Недвижимость
-
Припять: люди по-прежнему едут в город, которого нет
- Сад, который пенсионер создавал 18 лет, разрушили кувалдами
- Тапочки, белье и штопор: что туристы берут с собой в отель
- Блогера оштрафовали за критику здания
- Жильцы пятиэтажки установили дома русскую печь
- Мужчина сжег мусор, а заодно соседские дома
Вести.Медицина
-
Как поесть шашлык на майские без вреда здоровью
- Пассажирам безопаснее ездить на переднем кресле, чем сзади
- 5 мифов о курении, в которые мы до сих пор верим
- Обнаружена связь между плацентой и развитием аутизма
- Говорят ученые: видеоигры вредят девочкам больше, чем мальчикам
Вести в 20.00
-
Переворот в Венесуэле. Развитие событий
- Откуда взялась грязная нефть
- Зеленского объявили президентом
Вести-Москва
-
Вандал из Третьяковки в колонии сможет сразу просить об УДО
- Сезон открыт: любителям речных путешествий предложат 300 круизов на любой вкус
- В Москве планируют построить еще две канатных дороги
- Обрушение потолка в подмосковном ТЦ: причины выясняются
- Весна А Cappella, цветущая сакура и "Пасхальный дар": что еще не пропустить в праздники?
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
Самые красивые женщины мира и героини мультфильмов, на них похожие
- Как менялись "Том и Джерри" сквозь десятилетия
- Принцессы Дисней оказались в нашей реальности
- Девушка из Польши доказала, что может стать кем угодно
- 10 лучших мультфильмов по легендам
Gmbox. Смысл в играх
-
На Kickstarter пожертвовали на игры более $1 млрд
- 10 игр, которые современные геймеры просто не поймут
- 10 подтверждённых фактов о PS5
- 10 мощнейших предметов, ломающих свои игры
- 10 самых печальных концовок в играх
Наука
-
Снижение обоняния в пожилом возрасте может указывать на скорую смерть
- В Париже прошла церемония награждения самых выдающихся женщин-учёных мира
- Зерно пыли, рождённой до Солнца, раскрыло новые тайны звёздных взрывов
- Найдены сразу две неизвестные египетские царицы
Фильм Про
-
Лучшие триллеры в истории
- "Мстители: Финал": кто пожертвует собой
- "Терминатор 6": что известно о фильме
- Лучшие сериалы про маньяков
- Лучшие сериалы. Что смотреть в этом году
- Любимые фильмы Стивена Кинга
Телеканал "Культура"
-
Провалы и сенсации ММКФ
- Ким Ки Дук - о взгляде на кино и новых работах
- Максим Аверин о спектакле "Платонов" в Театре Сатиры
- Состоялся модный показ фонда "Русский Силуэт"
Москва 24
-
Участковый, покрывавший педофила-убийцу, приговорен к исправительным работам
- Арестован репетитор, подозреваемый в избиении ученицы
- Могилу Евгения Осина восстановили после нападения вандалов
- В Подмосковье полицейские избили до смерти отца чемпиона ММА
- Полиция задержала мать, угрожавшую трехлетней дочке ножом