Императору Нарухито вручены символы полномочий

На торжественной церемонии, прошедшей в императорском дворце в Токио, новому монарху Японии Нарухито вручены символы его полномочий — Большая государственная печать, личная печать и священные регалии: меч и драгоценная яшма. Третья священная регалия — металлическое зеркало — находится в храме, где символически пребывает мифическая прародительница династии японских монархов — богиня Солнца Аматэрасу.

В торжественной церемонии приняли участие представители трех ветвей власти Японии — премьер-министр страны Синдзо Абэ и члены его кабинета, руководители обеих палат японского парламента, судьи Верховного суда.

В соответствии с законом 59-летний Нарухито он получил полномочия императора с наступлением 1 мая после того, как 30 апреля ушел на покой его отец — 85-летний экс-император Японии Акихито, выразивший пожелание отречься от престола в связи с преклонным возрастом в 2016 году. Несмотря на то, что японское законодательство требует от монарха выполнять его обязанности пожизненно, для императора Акихито было сделано исключение. После отречения он получил титул "почетного императора".

Новый император Нарухито — первый японский монарх, родившийся после капитуляции Японии во Второй мировой войне. Он закончил престижный токийский университет "Гакусюин" и Оксфордский университет, передает ТАСС.

Супруга Нарухито — 55-летняя Масако — дочь известного в Японии дипломата. Она закончила Токийский университет и Гарвард, а до замужества делала успешную карьеру в МИД страны. У императорской четы есть ребенок — родившаяся 1 декабря 2001 года дочь Айко.