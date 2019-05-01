В России - Праздник Весны и Труда

У Первомая в этом году юбилей – 130 лет. Первыми его отметили рабочие Нового света в 1889 году. В календаре советских трудящихся день солидарности стал одним из самых важных. Современное название он получил в 1992 году.

На Дальнем Востоке торжества уже в разгаре, сообщает телеканал "Россия 24". В Петропавловске-Камчатском шествие собрало не меньше 20 тысяч человек. В колоннах по главной площади на берегу Авачинской бухты прошли первые лица региона, трудовые коллективы рыбной отрасли, медики, учителя и школьники.

Ожидается, что всего по России в мероприятиях примут участие не меньше трёх миллионов россиян. Об этом сообщили в Федерации независимых профсоюзов. Шествия и митинги — планируют почти 800 городов.