"Бессмертный полк": в акции собираются принять участие десятки миллионов человек

Каждый третий россиянин собирается принять участие в акции "Бессмертный полк". Это данные соцопроса. С портретами героических предков люди готовятся прошагать семьями. Не остались в стороне и воспитанники детдомов.

На акцию "Бессмертный полк" Юлия ходит не первый год. В Великой отечественной войне у нее участвовали прабабушки, прадедушки и прапрадедушки. В руках – портрет Степана Фролова. Он попал на фронт уже, будучи лейтенантом и героически участвовал во всех битвах.

Рассказывая о своих героях войны, Юлия едва сдерживает слезы. Впервые об акции она узнала несколько лет назад от преподавателей в Академии. Ей предложили попробовать себя в качестве волонтера. А когда студентка поняла весь смысл и масштаб события – привлекла к участию всю семью.

День Великой победы все ближе. Поэтому воспоминания военных лет оживают с новой силой. Семейные реликвии к акции бережно готовят буквально во всех городах страны.

Камчатка. Историю своих родных рассказывает Анна Кервелис. В семье три героя. Прадеды участвовали в боевых действиях в разных уголках страны.

Истории своих прабабушек и прадедушек знают не все. В Хабаровских детских домах десятки "особенных" воспитанников. Чтобы они также могли принять участие в шествии, а, главное, узнать о своих героических предках, преподаватели и активисты "Центра семейного устройства" изучили десятки архивных документов. А сами поиски смогли объединить некоторые семьи в настоящем.

Улыбки на лицах и искренняя заинтересованность. Поднимали архивные документы и искали любые зацепки и сами дети. Теперь о судьбах своих предков они рассказывают с гордостью.

В прошлом году в акции "Бессмертный полк" по всей стране приняли участие около десяти миллионов человек. В этом, судя по данным социологических опросах, с портретами своих дедов на улицы выйдет каждый третий житель страны. И, пожалуй, это главное доказательство того, что память не имеет ни границ, ни времени.