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Политическая нестабильность в Венесуэле 15 минут назад

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1 мая 201905:17

Николас Мадуро выступил с обращением к нации

EPA

В телевизионном обращении к нации президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что не сдастся империалистам. Также он сообщил, что столичная база ВВС Ла Карлота, где произошло ожесточенное противостояние сторонников режима и протестующих, не была захвачена.

Глава государства сообщил, что больницы Каракаса доставлено более 70 пострадавших в столкновениях, из них 42 человека были ранены резиновыми пулями, двое получили огнестрельные ранения, передает "Интерфакс".

В ходе выступления Николас Мадуро заявил, что народ Венесуэлы не хочет революционных потрясений и желает жить в мире, сообщает ТАСС. По его словам, целью оппозиции было было устроить шоу, но они потерпели крах.

 

Как сообщалось, накануне в столице Венесуэлы Каракасе и других городах страны прошли антиправительственные выступления, начавшиеся после того, как группа военных поддержала лидера оппозиции Хуана Гуайдо. Ранее провозгласивший себя президентом страны оппозиционер опубликовал видеоролик, в котором обратился к военным с призывом выйти на улицы.

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