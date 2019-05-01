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Политическая нестабильность в Венесуэле 1 час назад

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1 мая 201907:10

США ограничили полеты своих самолетов над Венесуэлой

Википедия /Boeing OC-135B

Власти США рекомендовали американским авиакомпаниям покинуть в течение 48 часов наиболее быстрым возможным маршрутом территорию и воздушное пространство Венесуэлы.

При этом полеты всех американских самолетов над территорией Боливарианской Республики на высоте ниже 8 тысяч метров запрещены до особого распоряжения, передает ТАСС. Федеральное авиационное управление США объяснило свое решение усиливающейся политической нестабильностью и напряженностью в Венесуэле.

Как сообщалось, накануне в столице Венесуэлы Каракасе и ряде других городов страны прошли антиправительственные выступления. Они начались после того, как немногочисленная группа венесуэльских военных поддержала лидера оппозиции Хуана Гуайдо, призвавшего армию выйти на улицы.

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