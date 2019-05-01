Форвард СКА Дацюк объявил об уходе из команды

Нападающий санкт-петербургского СКА Павел Дацюк принял решение покинуть команду по окончании сезона. Об этом олимпийский чемпион 2018 года сообщил на странице в Twitter.

"Подошел к концу мой петербургский этап карьеры. Это были запоминающиеся годы. Хочу сказать спасибо клубу СКА. В Петербурге замечательные условия для игр и тренировок", – написал 40-летний хоккеист.

В нынешнем сезоне Дацюк провел 66 игр за СКА, набрав 49 (13 шайб + 36 передач) очков.