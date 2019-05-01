Виновные в попытке госпереворота в Венесуэле не останутся безнаказанными

В Каракасе тысячи венесуэльцев пришли к президентскому дворцу, чтобы поддержать президента страны Николаса Мадуро после попытки государственного переворота. Лидер страны поблагодарил собравшихся и сообщил, что в ходе столкновений пострадали пять военнослужащих, двое из них находятся в тяжелом состоянии.

Накануне лидер оппозиции, ставленник Вашингтона Хуан Гуайдо призвал военных свергнуть законно избранного президента, но Вооруженные силы Венесуэлы остались на стороне законных властей, напоминает телеканал "Россия 24". Николас Мадуро заявил, что все причастные к беспорядкам будут наказаны. "Это не может остаться безнаказанным. Я переговорил с генеральным прокурором, и он назначил трех национальных прокуроров, которые допрашивают всех замешенных в этом событии. Им поручено провести расследование и вынести уголовные обвинения", — сказал президент.

Тем временем, Вашингтон старается обострить венесуэльский кризис: в Госдепе США распустили слухи, что Николас Мадуро, якобы, собирался "бежать" на Кубу, а советник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон доложил Дональду Трампу, что в Венесуэле замечены кубинские войска. В ответ министр иностранных дел Кубы назвал Болтона "патологическим лжецом", который осознанно дезинформирует своего президента.