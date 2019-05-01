Шарапова и Клишина вошли в Топ-10 спортивных красоток мира

Российская теннисистка Мария Шарапова включена в десятку самых красивых спортсменок мира по версии авторитетного итальянского издания Gazzetta dello Sport. Также в список вошла еще одна представительница России – легкоатлетка Дарья Клишина.

Помимо российских спортсменок в список итальянской газеты также были включены биатлонистка из Италии Доротея Вирер, теннисистки Камила Джорджи (Италия) и Эжени Бушар (Канада), баскетболистка из Хорватии Антония Мишура, американская горнолыжница Линдси Вонн, итальянская фигуристка Каролина Костнер, футболистка из США Алекс Морган, а также еще одна итальянка – пловчиха Федерика Пеллегрини.

Напомним, что Шарапова пропустила несколько теннисных турниров из-за повреждения плеча. На данный момент она восстанавливается от травмы.