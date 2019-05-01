Мауро Икарди получил от "Ювентуса" щедрое предложение

Представители туринского "Ювентуса" готовы заполучить аргентинского нападающего "Интера" Мауро Икарди. Серьезность своих намерений они подтвердили предложением форварду контракта в размере 8,5 миллионов евро в год.

Примечательно, что эта сумма не включает в себя бонусные выплаты – они будут предложены отдельно, и максимальный их размер может составить три миллиона евро за сезон, сообщает Спорт24.Ru со ссылкой на TMW. При этом пока не уточняется срок возможного договора, но туринцы намерены подписать аргентинца на долгий срок.

В свою очередь, представители миланского клуба проявляют заинтересованность к нападающему "Юве" Мойзе Кину. Таким образом, сделка между клубами может завершиться обменом с дополнительными выплатами.

Напомним, у Икарди произошел конфликт с "Интером" после того, как не смог договориться с руководством клуба о новом контракте. Впоследствии аргентинец был лишен капитанской повязки и места в стартовом составе.

Ситуацией хотят воспользоваться представители многих клубов, в том числе "Пари Сен-Жермен", "Реала" и "Наполи". Сам игрок хочет остаться в чемпионате Италии, однако боссы "нерадзурри" не хотят усиливать им "Ювентус".