Болтон: США хотят смены власти в Венесуэле

В Венесуэле растет число задержанных – в ходе антиправительственных демонстраций. Арестованы уже больше 80 человек. Беспорядки начались после неудавшейся попытки госпереворота. Ставленник Вашингтона – Хуан Гуайдо призвал военных свергнуть президента Николаса Мадуро. Однако вооруженные силы — на стороне законных властей.

В ходе этих беспорядков пострадали, как минимум, пять военнослужащих. По словам президента Николаса Мадуро, двое из них – в тяжелом состоянии. И ответственность за это должен нести оппозиционер Гуайдо, который попытался устроить госпереворот. На помощь ставленник Вашингтона призвал военных Венесуэлы. Откликнулись несколько десятков человек. И те в ходе допросов уже заявили, что их обманули. О попытке свергнуть Мадуро они ничего не знали, к базе "Карлота" их привезли по приказу командиров. Власти немедленно начали расследование.

"Это не может остаться безнаказанным. Я переговорил с генеральным прокурором, и он назначил трех национальных прокуроров, которые допрашивают всех замешенных в этом событии. Им поручено провести расследование и вынести обвинения", — заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро.

Обострить венесуэльский кризис стараются из-за океана. И тут, как говорится, любые средства хороши. Советник американского президента по нацбезопасности Болтон доложил Трампу, что в Венесуэле замечены кубинские войска. В ответ министр иностранных дел Кубы назвал Болтона патологическим лжецом, который осознанно дезинформирует своего президента. Но Болтон гнет свою линию и практически открыто заявляет, что США хотят смены власти в Венесуэле.

"Мы уверены, что венесуэльцы хотят другое правительство – не то, которое контролируется военными с Кубы и другими внешними силами. Мы хотим, чтобы Николас Мадуро мирно передал власть. Повторю слова президента Трампа: сценарии этого процесса уже есть", — заявил Болтон.

Американский Госдеп подливает масло в огонь. В ведомстве распустили слухи, что Мадуро якобы собирался бежать на Кубу.

"Насколько мы понимаем, Николас Мадуро был готов бежать. Он принял решение, к которому мы так долго подталкивали его. Но его отговорили русские. Надеемся, он все же передумает и сядет в самолет. Мы уже ясно дали понять, что поддерживаем Хуана Гуайдо", — заявил госсекретарь США Майк Помпео.

И это вывело из себя венесуэльского лидера. Свой ответ Майку Помпео он озвучил в ходе обращения к нации.

"Майк Помпео сказал, что у меня был подготовлен самолет, на котором я собирался покинуть страну. Сеньор Помпео, вы это серьезно?! До какого же уровня дошло безумие, ложь и манипуляции в американском правительстве", — спросил Мадуро.

Поддержку властям Венесуэлы выразили многие страны. МИД России призвал к мирному разрешению конфликта, без кровопролития и беспорядков. Попытку госпереворота осудили Турция, Иран, Куба, Боливия. По их мнению, Дональд Трамп снова потерпел поражение, а народ Венесуэлы достойно отразил удар Вашингтона.