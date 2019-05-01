Нападающий "Зенита" Азмун признан лучшим игроком 26-го тура РПЛ

Российская премьер-лига подвела итоги 26-го тура, определив лучшего игрока минувших выходных. По итогам голосования интернет-пользователей, им стал нападающий санкт-петербургского "Зенита" Сердар Азмун.

В матче 26-го тура чемпионата России иранский форвард "сине-бело-голубых" стал автором двух мячей в ворота самарских "Крыльев Советов", чем помог своему клубу победить со счетом 4:2. Как сообщает официальный сайт РПЛ, за Азмуна отдали голоса 15 106 пользователей (62,79 процента).

Также в тройку наиболее проявивших себя футболистов вошел вратарь "Краснодара" Матвей Сафонов, отстоявший на ноль в матче против московского ЦСКА. Игра завершилась победой "быков" (2:0). Замкнул тройку лучших форвард "Локомотива" Джефферсон Фарфан, принесший своим голом победу над "Енисеем" (2:1).