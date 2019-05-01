Две массовые драки произошли в Москве утром 1 мая

Два человека подрались в Москве с группой людей на улице Старый Гай в Москве. Один из них получил колото-резанное ранение. Оппонентам пострадавшего в поножовщине удалось скрыться.

Вторая массовая драка произошла утром 1 мая на улице Верхние поля. Серьезных травм никто из ее участников не получил, но полиция задержала десятерых ее участников. Оба инцидента стали предметами доследственной проверки правоохранительных органов российской столицы, сообщает ТАСС.