Сдавал задом и не смотрел в зеркала: в Екатеринбурге сбили 80-летнюю бабушку

В Екатеринбурге 19-летний водитель сбил пожилую женщину, разговаривающую по телефону — инцидент произошел вчера, 30 апреля на одной из парковок города.

Женщина с сумками остановилась около багажника чужой машины поговорить по телефону. Спустя минуту водитель решил уехать и сдал задом, не посмотрев в зеркало заднего вида.

После наезда на женщину, водитель еще сдал назад, сильнее надавив газ, вероятно, решив, что наехал на какое-то незначительное препятствие.

Не смотря на преклонный возраст, пострадавшая отделалась ушибом грудной клетки. Виновник аварии — 19-летний водитель с небольшим опытом вождения — понесет административную ответственность и выплатит штраф.