В Чехии отменили штраф отелю, отказавшегося принимать россиян из-за Крыма

В Чехии Конституционный суд отменил штраф, вынесенный отелю Brioni в городе Остраве за то, что его хозяева принимали гостей из РФ только после подписания ими документа с осуждением присоединения Крыма к РФ, передает РИА Новости.

Как отмечается в решении КС, отменено решение Высшего административного суда республики, так как им была нарушена свобода волеизъявления истца, гарантированная Декларацией основных прав и свобод.

В апреле 2014 года российские граждане пожаловались на владельцев отеля Brioni в Остраве, которые отказались принимать их без подписания документа с осуждением присоединения Крыма к РФ. Чешская коммерческая инспекция проверила отель, пришла к выводу, что речь идет о дискриминации гостей, и наложила на владельцев отеля штраф в размере 50 тысяч крон (около 2 тысяч евро), позднее суды снизили размер штрафа до 5 тысяч крон (около 200 евро).

В КС пояснили, что такими действиями владельцы намеревались показать свое отношение к политической ситуации и оказать хотя бы минимальное влияние на международное положение, сложившееся после присоединения Крыма к РФ.