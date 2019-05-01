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1 мая 201911:22

Дмитрий Квартальнов – новый главный тренер "Ак Барса"

ХК "Ак Барс"

Казанский "Ак Барс" представил нового главного тренера команды. Им стал российский специалист Дмитрий Квартальнов. Стороны договорились о подписании контракта сроком на один год, который имеет пункт об автоматическом продлении соглашения по окончании сезона 2019/20.

Помощниками Квартальнова по тренерскому штабу будут Павел Зубков и Игорь Горбенко, тренерами вратарей назначены Ари Мойсанен и Сергей Абрамов, а тренером по физической подготовке – Нормундс Силиньш.

Квартальнов так прокомментировал свое назначение: "О предложении из Казани я долго не размышлял – таких вариантов в карьере много не бывает, -  цитирует наставника официальный сайт "Ак Барса". – Я очень рад вернуться в столицу Татарстана уже в качестве главного тренера и счастлив, что руководители республики и клуба доверили мне возглавить такую великую команду. Ответственность будет колоссальная, но мы с тренерским штабом понимаем сложность задач, которые нам предстоит решить".

Напомним, что предыдущим местом работы был для Квартальнова ярославский "Локомотив", который он возглавлял с 2017 по 2019 год.

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