Бежавший из-под ареста лидер оппозиции в Венесуэле укрылся в посольстве Испании

Венесуэльский оппозиционер Леопольдо Лопес, бежавший накануне из-под домашнего ареста, укрылся в посольстве Испании в Каракасе, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на испанский МИД.

Оппозиционер находится в посольстве вместе с женой и 15-месячной дочерью. Лопес заявлял ранее, что военнослужащие, сочувствующие оппозиции,

освободили его из-под домашнего ареста.

Лопес в 2014 году возглавил акции протеста в Каракасе, но был арестован. Он приговорен к 13 годам тюрьмы, но в 2017 году тюремное заключение было заменено на домашний арест.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что президент Венесуэлы Николас Мадуро якобы планировал бежать из страны на Кубу, но Россия отговорила его от этого шага.

Комментируя это заявление, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отметила, что США пытались деморализовать армию Венесуэлы, а теперь используют фейки как часть информационной войны.

Сам Мадуро раскритиковал Помпео, назвав подобные заявления несерьезными. По его мнению, в США "еще не было такого сумасшедшего правительства", передает РИА Новости.