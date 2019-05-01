Гигантский смерч разрушил в Румынии десять домов и перевернул автобус. Видео

Неподалеку от города Кэлэраши местные жители и автомобилисты наблюдали гигантское торнадо.

Незадолго до образования огромного смерча диаметром в сотни метров, над местным шоссе и полями прошел град размером в перепелиное яйцо.

Торнадо пронесся над полями и автомобильной дорогой, где перевернул автобус, а затем разрушил около десяти жилых домов.

В автобусе находилось около сорока пассажиров, тринадцати из них потребовалась медицинская помощь.

Местные синоптики уже прокомментировали смерч около Кэлэраши. Так, метеоролог Михай Тиму заявил, что румынам пора привыкать к ураганам и смерчам, поскольку из-за воздействия глобального потепления они будут возникать все чаще, особенно в области Нижнедунайской равнины.