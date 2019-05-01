Сергей Бобровский назван второй звездой дня в НХЛ

Национальная хоккейная лига подвела итоги очередного игрового дня в Кубке Стэнли. В тройку лучших хоккеистов прошедшего дня вошел российский голкипер "Коламбус Блю Джекетс" Сергей Бобровский.

В третьем поединке четвертьфинальной серии НХЛ против "Бостон Брюинз" Бобровский стал автором 36 отраженных бросков из 37 нанесенных по его воротам. Благодаря этому он помог своему клубу одержать победу 2:1 и повести в серии с таким же счетом.

Первой же звездой дня был назван канадский нападающий "Сан-Хосе Шаркс" Логан Кутюр, забросивший три шайбы в ворота "Колорадо Эвеланш". Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу "акул". Замкнул тройку лучших форвард "Сан-Хосе" Тимо Майер, ставший автором трех очков (1+2) в той же игре против "Колорадо".