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1 мая 201913:23

Уснувший водитель заставил понервничать автомобилистов в Новосибирске. Видео

ВКонтакте/Виталий Кретинин

Утром в среду, 1 мая, на пересечении улиц Первомайской и Героев Революции в Новосибирске произошло ДТП, попавшее в объектив камеры наблюдения.

 

Судя по кадрам, водитель Hyundai Sonata потерял контроль над своим автомобилем и начал смещаться на полосу встречного движения.

Водители трех встречных авто оказались достаточно внимательны, чтобы уклониться от внезапно появившегося препятствия.

После несостоявшейся массовой аварии, Hyundai выехал за пределы проезжей части, снес около десяти метров ограждения и повредил бетонную мачту освещения.

 

Как утверждают очевидцы, предполагаемый виновник произошедшего мог уснуть за рулем.

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