Красная площадь стала центром празднования Первомая

На Красной площади в Москве завершилась демонстрация трудовых профсоюзов, общественных организаций, госорганов и органов местного самоуправления, а также парламентских партий, посвященная празднованию Дня весны и труда, передает ТАСС.

По данным пресс-службы столичной полиции, в мероприятии, начавшемся в 10:00 по московскому времени, приняли участие свыше 100 тысяч демонстрантов.

В демонстрации приняли участие мэр Москвы Сергей Собянин и председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, которые прошли в начале колонны профсоюзных активистов.

Председатель Московской федерации профсоюзов Михаил Антонцев поздравил участников шествия, подчеркнув, что трудящиеся делают все для того, чтобы и дети, и пожилые люди чувствовали себя комфортно.

"Чтобы у нас было будущее светлое, и для этого мы, храня традиции, требуем повышения зарплаты, рабочие места для молодежи и людей предпенсионного возраста. Мы говорим о безопасных условиях труда на каждом предприятии", — добавил Антонцев.