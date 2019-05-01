1 мая 201913:38
"Локомотив" планирует продать Федора Смолова
Генеральный директор московского "Локомотива" Василий Кикнадзе сообщил о том, что клуб ведет переговоры с различными клубами о трансфере нападающего "Локо" и сборной России Федора Смолова.
"Пока идут самые разные переговоры, — заявил Кикнадзе, слова которого приводит ТАСС. – Как только мы выработаем решение и согласуем интересы всех сторон, то немедленно об этом сообщим".
Напомним, что накануне стало известно об интересе к российскому нападающему со стороны клуба Бундеслиги "Фортуны". Немецкий клуб готов взять игрока в аренду, потому что летом команду покинут лучшие нападающие "фортунистов" Бенио Раман и Доди Лукебакио.
В 23 играх за "Локомотив" в активе Смолова пять голов.
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