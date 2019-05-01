Новый указ президента упростил получение гражданства РФ

Указ об упрощенном порядке получения российского гражданства подписал президент Владимир Путин. Он касается отдельных категорий граждан Украины. Впрочем, по этому указу на гражданство России могут рассчитывать и некоторые граждане Афганистана, Ирака, Йемена и Сирии, а также иностранные граждане — потомки депортированных из Крыма.

Право на упрощенный порядок получения российского гражданства получили украинские граждане или лица без гражданства, родившиеся и постоянно проживающие в Крыму и Севастополе, которые выехали за пределы этих территорий до 18 марта 2014 года, сообщает "Интерфакс". Также на российское гражданство в упрощенном порядке могут претендовать их дети, в том числе усыновленные, а также супруги и родители. Т

Граждане Украины и лица без гражданства могут получить гражданство России в упрощенном порядке, если у них уже есть разрешение на временное проживание в Российской Федерации, вид на жительство в Российской Федерации, удостоверение беженца, свидетельство о предоставлении временного убежища на российской территории или свидетельство участника госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом, а также постоянно проживавшие на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины по состоянию на 7 апреля и 27 апреля 2014 года соответственно. Также это касается их детей, включая усыновленных, а кроме того их супругов и родителей.

Заявления на российское гражданство в упрощенном порядке могут писать также иностранные граждане и лица без гражданства, которые сами или их родственники по прямой восходящей линии, усыновители, либо супруги которых были подвергнуты незаконной депортации с территории Крымской АССР, а также их родственники по прямой нисходящей линии, усыновленные дети и супруги.

На упрощенный порядок при получении паспорта гражданина Российской Федерации могут рассчитывать граждане Афганистана, Ирака, Йемена и Сирии, родившиеся на территории РСФСР и состоявшие в прошлом в гражданстве СССР, а также их дети, в том числе усыновленные, супруги и родители.

Указ президента России подписан для защиты прав и свобод человека и гражданина, а также руководствуясь общепризнанными принципами и нормами международного права, в соответствии со статьей 29 федерального закона № 62-ФЗ "О гражданстве Российской Федерации" от 31 мая 2002 года.