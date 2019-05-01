"Валенсия" намерена выкупить трансфер Черышева у "Вильярреала"

Полузащитник испанской "Валенсии" и сборной России Денис Черышев может остаться в своем клубе по окончании сезона. На данный момент у игрока действует арендное соглашение с "летучими мышами", а права на него принадлежат "Вильярреалу".

Агент 28-летнего россиянина Хинес Карвахаль уже провел переговоры с представителями "Валенсии". Как сообщает Чемпионат.Com со ссылкой на Super Deporte, валенсийцы намерены сохранить хавбека у себя и выкупить у "Вильярреала" права на него.

Напомним, что в текущем сезоне Черышев принял участие в 41 матче "Валенсии" во всех турнирах, став автором пяти голов и четырех голевых передач. Концовку сезона россиянин пропускает из-за повреждения колена.